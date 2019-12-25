Сотрудник ГАИ в Петербурге устроил пожар при попытке хищения бензина из служебного авто

Руководством ведомства принято решение уволить нарушившего закон сотрудника по негативным причинам.

Ранним утром 15 декабря, в период с 5:00 до 7:00, сотрудник полиции, занимавший должность старшего инспектора отдельного батальона ГИБДД, совершил попытку кражи бензина из бака служебного автомобиля марки Toyota, находящегося на подземной парковке подразделения Государственной автоинспекции. Для осуществления противоправных действий злоумышленником использовалось специальное устройство, позволяющее осуществлять несанкционированный слив топлива. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время преступного деяния возникла вспышка пламени вследствие воспламенения бензиновых испарений, что привело к повреждению соседних автомобилей. Задержанный сотрудниками отдела внутренней безопасности ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти полицейский был передан в следственные органы.

Руководством ведомства принято решение уволить нарушившего закон сотрудника по негативным причинам, а дальнейший порядок наказания будет определен в строгом соответствии с действующими правовыми актами.

Фото: Piter.TV