Росгвардейцы оказали доврачебную помощь подростку с ножевым ранением на территории школы №191

Утром 15 декабря, в 7:15, отряд вневедомственной охраны прибыл на Белорусскую улицу в Красногвардейском районе Петербурга после сигнала тревоги, поданного персоналом школы из-за инцидента с ножевым ранением учителя. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии.

Охранник учреждения, который активировал систему тревожной сигнализации, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшей преподавательнице и вызвал медиков.

На месте происшествия охранники обнаружили подростка с колото-резанными ранами головы, упавшего на пол школьного класса. Сотрудники Росгвардии немедленно позвонили в службу скорой помощи повторно, а до её прибытия самостоятельно обработали раны школьника, наложив повязку на голову для остановки кровотечения.

Затем пострадавших, педагога и учащегося, доставили прибывшие врачи, срочно госпитализировав обоих.

Фото: пресс-служба Росгвардии