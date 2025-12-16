На ПМЭФ-2026 договорились о строительстве лабораторного комплекса для морской индустрии

Общий объём инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) было подписано соглашение о сотрудничестве между городским Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга и компанией "Инженерно-Экспертный Центр". Договор предусматривает создание в Санкт-Петербурге одного из крупнейших в стране многофункциональных лабораторных комплексов, предназначенных для нужд морской индустрии.

Проект будет реализован на земельном участке площадью 2 гектара при финансовой поддержке Российского морского регистра судоходства. Общий объём инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

Как подчеркнул председатель Комитета Александр Ситов, этот шаг укрепляет позиции города как ведущего центра судостроения. По его словам, новая инфраструктура сформирует единую экосистему для ускоренного вывода инновационной продукции на рынок и станет современной площадкой для испытаний экспертизой самого высокого уровня, что критически важно для всей отрасли.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург представил макеты будущих проектов на ПМЭФ-2026.

Фото: Пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга