В храм Спаса на Крови вернули "топазовые" кресты, воссозданные по архивным фото

Оригинальный иконостас, созданный в Генуе в 1901–1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда, изначально украшался горным хрусталём ("белым топазом"), огранённым в Петергофе.

На центральном иконостасе храма Воскресения Христова (Спас на Крови) завершилась реставрация, в ходе которой были воссозданы исторические "топазовые" кресты. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Для восстановления шедевра использовались современные технологии и материалы. Каркасы крестов изготовили из позолоченной латуни в Златоусте, а для украшения поверхности был использован горный хрусталь из Екатеринбурга. Роскошный вид композиции придают 314 огранённых камней: 114 на большом кресте и по 100 – на двух малых. Кроме того, специалисты восстановили навершие иконостаса с резными цветами и листьями из аутентичного материала – итальянского мрамора.

Оригинальный иконостас, созданный в Генуе в 1901–1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда, изначально украшался горным хрусталём ("белым топазом"), огранённым в Петергофе. Оригинальные кресты были утрачены в первой половине XX века. Современные мастера воссоздавали их, опираясь на архивные фотографии, включая знаменитый снимок Карла Буллы 1917 года. Работы проводились по заказу музея "Исаакиевский собор" под строгим контролем КГИОП.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию фасадов корпуса Бенуа в Русском музее выделят 376,8 млн рублей.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга