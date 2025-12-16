Мантуров: предприятия РФ могут производить свыше 15 тыс. FPV-дронов в день

В правительстве рассказали о наращивании темпов в производстве БПЛА для гособоронзаказа.

Российские предприятия могут обеспечивать министерству по обороны поставку свыше 15 тысяч FPV-дронов ежедневном режиме. Соответствующий комментарий в интервью журналистам издания "Коммерсантъ" сделал первый вице-премьер страны Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсантъ". Чиновник пояснил, что в 2023 году такой показатель по БПЛА достигался не за день, а за целый месяц работы. Эксперт из федерального правительства заметил, что в России значительно увеличилось изготовление сложных разведывательных и ударных комплексов. Он добавил, что поставка заказчикам востребованных позиций проводится точно в установленные сроки по государственному оборонному заказу.

Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Мантуров допустил рост товарооборота России и Узбекистана.

Фото: Правительство России