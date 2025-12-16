На ПМЭФ Лебедев презентовал логотип обновлённых "Крестов"

На полях Петербургского международного экономического форума представили логотип редевелоперского проекта "Кресты". Об этом передаёт корреспондент "ДП". В церемонии презентации участвовали генеральный директор группы компаний "КВС" Сергей Ярошенко и дизайнер Артемий Лебедев.
Логотип создали в студии Лебедева, а финальную версию определили путём голосования горожан. Ярошенко выразил удовлетворение ходом работ и подчеркнул, что всё движется по намеченному плану. Он также отметил, что особенно ценно участие жителей в выборе символа пространства.
Концепция территории уже согласована. Основной функцией станет четырёх- или пятизвёздочная гостиница на 280 номеров. Якорным оператором выступит сеть "Космос". Также здесь разместятся рестораны, спа-центр, бизнес-пространство и музейный кластер.
По словам девелопера, реализация проекта рассчитана примерно до 2030 года. В текущем году компания планирует войти в государственную экспертизу. Концепция уже одобрена, проектная документация активно разрабатывается, и до конца года строительство должно начаться.
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Фото: Piter.TV
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