В Петербурге появятся новые многоэтажные паркинги рядом с жилыми кварталами

Два объекта разместятся на Октябрьской набережной, ещё один появится на территории предприятия "Ручьи".

В нескольких районах Санкт-Петербурга согласовали внешний облик новых многоэтажных гаражей. Проекты подготовлены по заказу компании "ЛСР. Недвижимость-СЗ" — два объекта разместятся на Октябрьской набережной, ещё один появится на территории предприятия "Ручьи". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

На Октябрьской набережной построят два семиэтажных здания, каждое из которых сможет вместить 357 автомобилей. Архитекторы предусмотрели единый стиль для обоих объектов: фасады будут выполнены с яркими цветовыми акцентами, а въездные зоны получат отдельное оформление.

Для отделки используют окрашенный металлический профилированный лист, а нижние части зданий оформят керамогранитными плитами. Водители смогут попадать на территорию гаражей как с основных улиц, так и через внутренние проезды жилого квартала.

Ещё один паркинг появится на территории предприятия "Ручьи". Его вместимость составит 300 машиномест. Архитектурное решение объекта разработали с учётом окружающей застройки — здание будет выполнено в общей цветовой гамме с соседним жилым комплексом.

Помимо самого гаража, проект предусматривает благоустройство территории: рядом появятся дорожки для пешеходов, зелёные зоны и элементы городской среды.

Новые паркинги должны решить вопрос с размещением автомобилей в районах активной застройки и сделать дворовые пространства более свободными для жителей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре