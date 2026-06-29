Петербургские полицейские во время погони задержали водителя с признаками опьянения

От прохождения медицинского освидетельствования задержанный автомобилист отказался.

Ночью в Петербурге полицейские устроили погоню за водителем, который отказался выполнять требование об остановке. Об этом в своих социальных сетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью на Октябрьской набережной полицейские попытались остановить иномарку. Управлявший машиной мужчина их требование не выполнил, увеличил скорость и попытался скрыться. Во время погони инспекторы решили использовать для остановки машины огнестрельное оружие. После выстрела вверх и нескольких прицельных по колесам автомобиля водитель остановился на территории Кудрово.

Автомобилист пытался скрыться, однако через несколько минут был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления местный житель. По внешним признакам мужчина был нетрезв, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении водителя составлено пять протоколов по различным статьям об административных правонарушениях. Его иномарка помещена на специализированную стоянку.

Ранее в Ленобласти пьяный лихач на "Жигулях" без номеров пытался скрыться от ДПС.

Видео: Telegram / Ирина Волк