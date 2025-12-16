В Ленобласти пьяный лихач на "Жигулях" без номеров пытался скрыться от ДПС

Чтобы остановить нарушителя, сотрудники полиции, действуя по закону, применили табельное оружие.

В ночь на 12 июня, около 03:39, на 118-м км трассы "Тихвин-Будогощь-Чудово" экипаж ДПС попытался остановить для проверки документов автомобиль ВАЗ-2107, который ехал без государственных номеров. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские организовали преследование, но лихач не реагировал на световые и звуковые сигналы, а лишь увеличивал скорость, создавая угрозу для других участников движения. Чтобы остановить нарушителя, сотрудники полиции, действуя по закону, применили табельное оружие. Выстрелы были произведены сначала в воздух, а затем по колёсам.

Через несколько минут отечественный автомобиль удалось остановить. При приближении полиции 19-летний водитель выбежал из машины и бросился в лес, но был задержан неподалёку. За рулём находился неработающий местный житель без водительского удостоверения, который, по внешним признакам, был в состоянии опьянения. В результате применения оружия никто не пострадал.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.2, ч. 3.1 ст. 12.5, ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ДПС спасли травмированного ребёнка в Приозерском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти