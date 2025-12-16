Инспекторы ДПС спасли травмированного ребёнка в Приозерском районе

Мальчику была проведена экстренная операция. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В минувшую пятницу, около 22:00, к сотрудникам Госавтоинспекции, дежурившим на дорогах Приозерского района Ленинградской области, обратился взволнованный мужчина. Он попросил о помощи для своего несовершеннолетнего сына, который получил серьёзную травму локтя на даче и нуждался в экстренной госпитализации в больницу Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу. Они оказали содействие семье, сопроводив автомобиль с матерью и ребёнком до городской больницы. Проявив профессионализм, по пути инспекторы связались с приёмным отделением, чтобы предупредить врачей и обеспечить готовность медперсонала к немедленному приёму пациента.

При осмотре у мальчика был диагностирован закрытый перелом нижнего конца плечевой кости со смещением. Ребёнку была проведена экстренная операция. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Родители пострадавшего выразили глубокую благодарность инспекторам ДПС за оперативные и слаженные действия, которые помогли спасти их сына в столь непростой ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что 92-летняя блокадница из Петербурга ищет своих спасителей, которые не дали ей попасть под машину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти