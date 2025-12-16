92-летняя блокадница из Петербурга ищет своих спасителей, которые не дали ей попасть под машину

В последний момент неизвестные мужчина и женщина буквально выдернули её из-под колёс.

92-летняя Зоя Адрианова ищет двух незнакомцев, которые 3 мая спасли ей жизнь. Пожилая женщина, ветеран труда и бывший архитектор, упала на пешеходном переходе на улице Чапыгина, когда для автомобилей загорелся зелёный свет. В последний момент неизвестные мужчина и женщина буквально выдернули её из-под колёс.

В результате падения Зоя Игнатьевна получила перелом тазовой кости. По её словам, спасители, которым на вид около 40 лет, вызвали скорую помощь, дождались врачей и всё время успокаивали её, держа за руку. От шока и боли она не смогла узнать их имён, о чём теперь сильно жалеет.

Внучка пенсионерки Наталия рассказала, что бабушка – человек скромный. Она пережила блокаду Ленинграда, а после войны всю жизнь посвятила работе архитектором, проектируя благоустройство городских территорий. Семья надеется, что публикация в "Петербургском дневнике" поможет найти героев.

Если вы узнали в этой истории себя или своих знакомых, редакция просит написать на электронную почту: info@spbdnevnik.ru.

Фото: из архива Зои Адриановой