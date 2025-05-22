Конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили

Владелец машины пытался оспорить новые правила расчета платежа.

Конституционный суд России признал законным изменение порядка расчета утилизационного сбора на автомобили. Решение было принято после рассмотрения жалобы жителя Москвы, который оспаривал повышение платежа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Заявитель утверждал, что новые правила фактически вводят дополнительный налог и имеют обратную силу, что противоречит Конституции. Однако суд пришел к выводу, что правительство не нарушило законодательство, а проблемы возникли из-за несвоевременного обращения владельца автомобиля в таможенные органы.

Москвич Марк Миносян приобрел подержанный внедорожник Kia Mohave в Южной Корее в октябре 2023 года. После ввоза автомобиля на территорию Евразийского экономического союза и растаможки в Киргизии машина оказалась в России в январе 2024 года.

На российскую таможню владелец обратился только в марте 2024 года и оплатил утилизационный сбор в размере 1,28 млн рублей по новой ставке. При этом он настаивал, что должен был заплатить 5,2 тыс. рублей по правилам, действовавшим на момент покупки автомобиля.

Конституционный суд не нашел оснований для признания новых правил расчета утильсбора незаконными.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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