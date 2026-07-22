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Полиция задержала молодых людей за стрельбу по окнам в Кудрово

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Парни оставили два повреждения на стекле балкона в квартире потерпевшей.

Полицейские Ленинградской области задержали стрелков по окнам в Кудрово. Об этом сообщили в МВД России. 

Инцидент произошел 21 июля на Солнечной улице. Парни оставили два повреждения на стекле балкона в квартире потерпевшей женщины. Злоумышленников поймали по горячим следам: ими оказались 20-летние молодые люди. 

Правоохранители изъяли пневматический пистолет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что юноши, открывшие стрельбу на Владимирском проспекте, признаны виновными в хулиганстве. Они избили мужчин и выстрелили из сигнального пистолета. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кудрово, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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