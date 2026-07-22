Полиция задержала молодых людей за стрельбу по окнам в Кудрово

Парни оставили два повреждения на стекле балкона в квартире потерпевшей.

Полицейские Ленинградской области задержали стрелков по окнам в Кудрово. Об этом сообщили в МВД России.

Инцидент произошел 21 июля на Солнечной улице. Парни оставили два повреждения на стекле балкона в квартире потерпевшей женщины. Злоумышленников поймали по горячим следам: ими оказались 20-летние молодые люди.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что юноши, открывшие стрельбу на Владимирском проспекте, признаны виновными в хулиганстве. Они избили мужчин и выстрелили из сигнального пистолета. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти