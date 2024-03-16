Юноши, открывшие стрельбу на Владимирском, признаны виновными в хулиганстве

Один из злоумышленников является несовершеннолетним.

Следователи Центрального района Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении троих молодых людей по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали в СК РФ.

Следствие утверждает, что в апреле фигуранты, один из которых является несовершеннолетним, напали на двоих мужчин в ходе конфликта на Владимирском проспекте. Злоумышленники избили потерпевших и выстрелили из сигнального пистолета. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Следователь внес представление в образовательное учреждение подростка. Также собрана необходимая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу