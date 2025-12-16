Умерла звезда "Клюквенного щербета" Эдже Иртем

У артистки случился сердечный приступ.

Звезда турецких сериалов ""Клюквенный щербет" и "Семья" Эдже Иртем скончалась на следующий день после того, как отпраздновала свое 35-летие. Об этом сообщил изданию Haberler адвокат семьи.

По его словам, у Иртем случился сердечный приступ. В этот момент рядом с ней находилась мать, но она не смогла помочь дочери. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Иртем родилась в 1991 году в городе Сивасе. Она изучала актерское мастерство в Стамбуле. Карьера артистки началась в 2014 году с сериала "Сбежавшие невесты". Затем ее пригласили в проекты "Новая невеста", "Запретный плод", "Мистер ошибка" и "Запретный плод".

После сообщений о смерти Эдже Иртем пользователи сети начали активно обсуждать версию о наркотиках как причину гибели звезды "Клюквенного щербета". С начала года в Турции регулярно проходят антинаркотические рейды, в рамках которых полицейские задержали десятки знаменитостей

Ранее сообщалось, что умерла актриса Татьяна Плетнева.

Фото: Magnific