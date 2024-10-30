В Госдуме предложили запретить показ турецких сериалов за оправдание нацизма

Депутат Виталий Милонов поддержал инициативу общественников.

Общественное движение "Ветераны России" выдвинули инициативу о законодательном запрете показа турецких сериалов на территории РФ. С поддержкой предложения выступил Виталий Милонов, склонный полагать, что национальная телепродукция представляет собой попытку оправдать нацизм Османской империи, – 78.ru.

Депутат отметил, что турецкие сериалы являются "безвкусицей, играемой бесталанными актерами с абсолютно аляпистым, клюквенным сюжетом". Но это, по мнению Милонова, лишь часть беды.

Историческая фальсификация, попытка оправдать нацизм Османской империи, геноцид, который на протяжении веков Османская империя творила, убивая, уничтожая целые города, убивая христиан в Европе, в России, на Ближнем Востоке – вот это, конечно, главная претензия к турецким сериалам. Виталий Милонов, депутат российского парламента

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Фото: Telegram / Виталий Милонов