"Первый гвоздь в гроб эзотерических услуг": Милонов прокомментировал закон о запрете рекламы "магии"

На днях стало известно, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "магических" услуг.

Депутаты Государственной Думы России вносят на рассмотрение законопроект о запрете на территории страны рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Закон позволит запрещать рекламу астрологии, различных магических практик и гадания.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале председателя парламентского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

По ее мысли, в случае принятия законопроекта у власти появится возможность защитить граждан от психологического и финансового вреда.

На счет законопроекта дополнительно высказался и зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с "Вечерним Петербургом" он прямо назвал рекламу "магических" услуг мошенничеством.

Реклама эзотериков является мошеннической. Данные услуги не имеют какого-то описания, они базируются на неком традиционном обмане, который признан лженаукой. Одновременно эзотерические услуги не являются услугами [как таковыми] и естественно не могут являться и религиозной деятельностью, так как осуществляются вне рамок, не от имени зарегистрированной должным образом религиозной структуры. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат считает, что стойкое желание воспользоваться эзотерическими услугами нужно считать медицинским отклонением. При этом Милонов подчеркивает, что внесенный на рассмотрение закон не запрещает эзотерическую деятельность как таковую, но надеется, что он станет первым шагом в полноценной борьбе с "магическим" мошенничеством.

Я надеюсь, что запрет рекламы будет первым гвоздем в гроб вообще эзотерических услуг в нашей стране. Эзотерические услуги – это признак абсолютной дичи, признак отсутствия культуры, цивилизации и воспитания. Поэтому мы как общество, стремящееся к сохранению высоких культурных традиций Российской империи, должны просто избавиться от этого шлака, появившегося в основном в позднее коммунистическое время. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По мысли Милонова, без рекламы эзотерические услуги как вид коммерциализированной деятельности сойдут на нет.

Если все эти выгнанные из ПТУ люди со странными лицами перестанут писать в газетах, что они потомственные гадалки, вещуны и так далее, к ним никто не пойдет. Но я бы, честно говоря, всех людей, которые оказывают эти услуги, сейчас аккуратненько арестовал и отправил либо в сумасшедший дом, либо в тюрьму. Понятно, что научные, медицинские сообщества должны более отчетливо говорить, не бояться называть вещи своим именами. Но при этом запреты – это участие общества в охране жизни и здоровья граждан. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат подчеркивает, что вопрос запрета эзотерических услуг – это не спор "о каких-то разных философских мнениях". Милонов убежден, что подобная деятельность приносит моральный вред гражданам.

Это если бесплатно. А поскольку все эти гадалки, тарологи делают все только за деньги, то я уверен, что лучше всего они будут справляться на лесоповале или на шитье формы. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы стали чаще приобретать "магические" товары.

Фото: Telegram / Виталий Милонов