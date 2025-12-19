Милонов посоветовал детсадовцам изучать криптовалюту для "хорошей и спокойной старости" родителей

В Московском районе Петербурга торжественно открылся детский сад с экономический направленностью.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов на открытии детского сада в Московском районе Петербурга посоветовал детям изучать крипту для "хорошей и спокойной старости" их родителей. На открытии побывал корреспондент Piter.TV.

На Черниговской улице, д.13, корпус 2, 22 января торжественно открылся детский сад ГБОУ лицей № 373. Это встроенный детский сад на 100 человек. Особенностями дошкольного образования детского сада лицея является пропедевтика (введение в науку – прим.ред.) математического и экономического образования. Основная цель – воспитание культуры мышления и математическое развитие ребёнка, а также формирование основ финансовой грамотности у дошкольников.

К дошколятам обратился депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Ну что, вы уже финансовой грамотности обучены? Криптовалюта? Просто я не знаю. Мы не знаем, вы нас должны учить. Понимаете? Вы учитесь больше, будьте умнее своих пап и мам, потому что вы будете знать все эти истории. Вам действительно повезло, потому что детский сад не просто детский сад, где каша, прогулки и стишки. Это и монетаристская теория, и чикагская школа экономики и австрийские экономисты. В общем, вам предстоит еще много интересного. И вы будете очень умные. А очень умные люди потом становятся? Ну, они становятся хорошими детьми, потому что заботятся о своих родителях. Хорошо работайте, и родители у вас на пенсии хорошо живут, спокойно. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Ранее Милонов назвал шампанское недостатком Нового года.

Видео: Piter.TV