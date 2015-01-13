  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы стали чаще приобретать "магические" товары
Сегодня, 13:55
225
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы стали чаще приобретать "магические" товары

0 0

Такое увеличение интереса эксперты связывают с повышением цен на услуги тарологов и магов.

Покупательский спрос на эзотерические товары в Петербурге неуклонно растет. Данные Wildberries свидетельствуют о том, что с января по сентябрь этого года продажи таких товаров в городе увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди наиболее популярных категорий эзотерических товаров - карты Таро, книги для гадания, обереги, амулеты и спиритические доски. Продажи оберегов увеличились на 39%, а карт Таро - на 10%.

Такое увеличение интереса к "магическим" атрибутам эксперты связывают с повышением цен на услуги тарологов и магов.

Фото: Unslpash (Devin H)

Теги: потребительский рынок, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии