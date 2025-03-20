Звезда турецкого сериала погибла в ДТП

В смертельную автокатастрофу Саклы попала с двумя подругами.

В Турции жертвой ДТП стала 19-летняя актриса из известного сериала "Глаза Черного моря" Гамзе Саклы. Авария произошла в населённом пункте Чайели на побережье Черного моря, сообщило Sözcü.

Гамзе ехала вместе с подругами по приморской трассе. За рулем автомобиля была 22-летняя Селинай Сарал. Внезапно она потеряла управление и врезалась в столб на центральной полосе. После этого иномарку выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другим легковым автомобилем и микроавтобусом. В результате происшествия вспыхнул пожар.

После удара Саклы выбросило на дорогу, а ее подруги остались в охваченном огнем автомобиле. Еще пятерех людей получили различные травмы и доставили в больницу.

Гамзе Саклы начала карьеру на съёмочных площадках в качестве ассистента и стилиста, а в 2025 году ей предложили роль второго плана в популярном сериале "Глаза Черного моря".

Ранее мы сообщали, что погиб актер петербургского театра и кино Алексей Кабанов.

Фото: Magnific