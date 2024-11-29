Погиб актер петербургского театра и кино Алексей Кабанов

Артист снялся в 61 фильме и сериале: "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор-3", "Ментовские войны".

Актер петербургского театра "Балтийский дом" и кино Алексей Кабанов умер на 70-м году жизни. Об этом рассказали в учреждении накануне.

Артист вошел в труппу в 1999 году, успев сыграть за это время десятки ролей, среди которых – Робинзон в "Бесприданнице" Островского, Гаев из "Вишневого сада" Чехова, Воланд из "Мастера и Маргариты" и другие.

Кроме того, актер снялся в 61 фильме и сериале: "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор-3", "Ментовские войны".

Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста. Пресс-служба "Балтийского дома"

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Ранее на Piter.TV: академик РАН Владимир Шевченко умер в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Балтийского дома"