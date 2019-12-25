Театр из Тибета стал фаворитом фестиваля "Балтийский дом"

Тибетский "Гамлет" покорил петербургскую публику.

Фестиваль в этом году собрал театры из разных стран и регионов России. По словам генерального директора Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергея Шуба, организаторы стремились объединить в одной программе постановки, основанные на национальных традициях, и современные спектакли, близкие российскому зрителю.

Хотя фестиваль традиционно проходит без конкурсной программы, дирекция вручила несколько специальных наград. Призы выполнены из срезов агата — символа внутренней энергии и устойчивости, что соответствует идее "Места силы".

Главный приз дирекции получил театр из Тибета, представивший спектакль "Гамлет" в постановке актёра Народного театра Пекина и председателя Ассоциации китайских драматургов Пу Цуньсиня. Это выступление стало первым зарубежным показом тибетской труппы.

Приз прессы достался Казахскому государственному академическому театру для детей и юношества за спектакль "Улпан" по роману Габита Мусрепова. Приз зрительских симпатий разделили два коллектива: Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) за пластический спектакль-олонхо "С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан" и Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина за постановку "Сирано де Бержерак" под руководством Константина Райкина.

Фото: "Балтийский дом"