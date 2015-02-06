В Горской изменили параметры застройки туркластера "Санкт-Петербург марина"

Курорт у моря вырастет выше.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила повышение предельной высоты зданий на территории будущего туристического кластера "Санкт-Петербург марина" в Горской. Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Южному участку территории разрешили увеличить высотность с 27 до 43 м. Решение принято после повторного рассмотрения заявления ООО "Горская", которое предложило скорректировать параметры проекта. Комиссия согласилась с обновленной редакцией компании.

Остальные части кластера остаются в прежних пределах. Изменения коснулись только южной зоны, где ранее было разрешено строительство объектов высотой до 24–27 м.

"Санкт-Петербург марина" станет частью федеральной программы "Пять морей и озеро Байкал". Строительство комплекса в Курортном районе планируется завершить к 2030 году, общий объем инвестиций оценивается в 103 млрд руб.

Фото КГА