Главный архитектор Петербурга – о современном развитии города

Одной из характерных черт города на Неве и местной архитектурной школы является приверженность классической эстетике, считает Павел Соколов.

Главный архитектор Петербурга Павел Соколов поделился своими мыслями о роли современного подхода в развитии архитектуры города в интервью изданию "Петербургский дневник".

Одной из характерных черт города на Неве и местной архитектурной школы является приверженность классической эстетике, считает Соколов. Всегда актуальным остается фундаментальный вопрос: чему отдать предпочтение – новым веяниям или сохранению исторических ценностей? Каждое изменение требует тщательного анализа значимости тех элементов, которые подлежат изменению. Универсальное решение здесь невозможно. Отличительная черта петербургского строительства – строгость пространственной структуры, изначально основанной на четких документах и чертежах. Совсем недавно подтвердилось подлинность важнейшего исторического акта – указа Петра Великого от 1715 года, предписывающего неукоснительное соблюдение утверждённой документации при возведении зданий.

Другая важная составляющая, по мнению Соколова – акцентированная высотная застройка. Ее оправданность нередко подвергалась сомнению и критике. Примерами служат знаменитый Исаакиевский собор, спроектированный Огюстом Монферраном, и Дом Зингера на Невском проспекте. Эти сооружения поначалу воспринимались неоднозначно, что показывает субъективность восприятия архитектуры, зависящего от вкусов эпохи.

Часто Павла Соколова спрашивают о наиболее выдающихся проектах города и о том, насколько они соответствуют петербургским традициям. Ответить на такие вопросы непросто, ведь истинная оценка сооружений определяется лишь временем. Обязанность главного архитектора заключается в обеспечении гармоничного сосуществования новостроек с существующей средой, предотвращении нарушений норм и правил градостроительства. Но вместе с тем нельзя игнорировать современные потребности и темпы жизни многомиллионного мегаполиса. Традиции требуют адаптации и интеграции в сегодняшнюю реальность, сохраняя самое ценное наследие.

Система общественного участия играет важную роль в принятии решений о развитии городской среды. Проведение публичных слушаний обязательно при разработке генерального плана, правил землепользования и строительных проектов. Таким образом, каждый житель получает возможность внести вклад в формирование облика родного города, заключил главный архитектор Петербурга.

Фото: предоставлено Комитетом по градостроительству и архитектуре