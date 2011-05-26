В "Балтийском доме" представили спектакль "Про любовь"

Петербургский театр "Балтийский дом" открыл юбилейный год спектаклем "Про любовь" в постановке Александры Мамкаевой. В этом году культурное учреждение отмечает 90-летие.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", режиссер обратилась к пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь" и фильму Георгия Натансона "Еще раз про любовь".

Что-то мы взяли из кинокартины, что-то из пьесы. У нас получилась объединенная история. При видимой простоте пьесы она оказалась очень сложной. И на какие-то вопросы так и не удалось ответить. Александра Мамкаева, режиссер

Персонажи проходят через сложности взаимопонимания и обращаются к теме хрупкости чувств.

