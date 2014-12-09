В Музее искусства Петербурга заработала выставка "Акимов и ученики"

В экспозиции представлено свыше 140 работ: это живопись, графика, театральные эскизы, костюмы и редкие архивные материалы.

В петербургском Музее искусства XX-XXI веков открылась выставка "Акимов и ученики", приуроченная к 125-летию мастера. Об этом 26 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В экспозиции представлено свыше 140 работ: это живопись, графика, театральные эскизы, костюмы и редкие архивные материалы.

К своей театральной деятельности Николай Акимов подходил именно с точки зрения художника. Он выстраивал композицию на сцене, знал все секреты цвета и перспективы. Поэтому, когда мы смотрим даже его эскизы декораций к спектаклю, они воспринимаются почти как самостоятельная станковая работа. Ольга Толстая, куратор выставки

Гости увидят эскизы к знаменитым постановкам и смогут проследить, как рождался их визуальный стиль. Выставка доступна до начала июня.

