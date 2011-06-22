На сцене Мариинского театра представят оперу "Тангейзер" Вагнера

В Концертном зале Мариинского театра 24 марта представят оперу "Тангейзер" Рихарда Вагнера. Титульную партию исполнит тенор Михаил Векуа, его партнерами станут Ирина Чурилова, Татьяна Павловская, Павел Янковский и другие, а за пультом будет маэстро Валерий Гергиев, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Премьера произведения состоялась в Мариинке еще в 1874 году. Даже спустя полтора века музыкальное наследие великого немецкого композитора продолжает триумфально звучать в Северной столице.

Сцена зала находится ниже рядов партера, и потому зрители увидят каждую деталь. А идеальная акустика позволит насладиться великим сочинением и голосами солистов в полной мере.

