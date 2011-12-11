Шесть музеев Петербурга получили уникальные экспонаты

На это было выделено 100 млн рублей.

В ходе выступления с отчетом о работе петербургского правительства в 2025 году 13 мая губернатор Александр Беглов заявил, что из бюджета города было выделено 100 млн рублей на восполнение утраченных коллекций и пополнение фондов в шести музеях. Субсидия будет ежегодной, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Также глава Северной столицы подчеркнул, что продолжают строиться и модернизироваться библиотеки: новое оборудование получили все 200 учреждений. За год в библиотечных пространствах прошло свыше 60 тыс. мероприятий, зафиксировано 16 млн посещений.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские вернули в СПбГУ редкую книгу Менделеева с надписью адмирала Макарова.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)