Полицейские вернули в СПбГУ редкую книгу Менделеева с надписью адмирала Макарова

Артефакт сняли с торгов благодаря вмешательству правоохранителей.

В Санкт-Петербургский государственный университет вернули уникальное издание из библиотеки выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Книга с дарственной надписью адмирала Степана Осиповича Макарова была выявлена сотрудниками Музея архива Менделеева при мониторинге аукционных каталогов.

Соответствующее обращение направили в ГУВД. В день торгов издание сняли с продажи благодаря вмешательству полиции. После проверки и подтверждения принадлежности личной библиотеке ученого книгу вернули в фонды университета. Специалисты установили, что лот полностью соответствует описаниям в авторских каталогах Менделеева. На корешке сохранился фрагмент исторической наклейки с номером. Издание под номером 1238 упоминается в карточном каталоге, составленном самим ученым не позднее 1901 года, а также в рукописном каталоге его книг.

Вся библиотека Менделеева была приобретена университетом у наследников в 1910 году, а в 1911 году ее передали в специально созданный кабинет — ныне Музей архив Д.И. Менделеева СПбГУ. В середине 1950-х годов книгу адмирала Макарова сотрудники музея видели в последний раз. Многие десятилетия в библиотеке вуза отсутствовал надлежащий порядок хранения. Университет уже много лет ведет системную работу по возвращению утраченных книг. Только за период 2009–2018 годов в Научную библиотеку СПбГУ вернули более 1,2 миллиона экземпляров.

Фото: СПбГУ