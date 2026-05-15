"Театральный роман" стал самым популярным произведением Булгакова у петербуржцев

Иногда по Булгакову даже проверяют совместимость с партнёром: встречаются истории, когда люди оценивают друг друга по отношению к "Мастеру и Маргарите".

В пятницу, 15 мая, исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. К этой дате Яндекс Книги проанализировали поисковые запросы по произведениям писателя в разных городах России, а авторы Союза писателей России поделились мнением, почему интерес к "чертовщине" Булгакова не угасает. Об этом пишет "Петербурский дневник".

Выяснилось, что в Петербурге чаще всего ищут "Театральный роман", в Ростове-на-Дону – "Морфий", в Волгограде – "Роковые яйца". В Казани пользователи интересуются "Собачьим сердцем", в Челябинске – "Записками юного врача", а в Москве – "Белой гвардией" и "Дьяволиадой".

Среди популярных поисковых запросов – порода кота Бегемота, кличка собаки Понтия Пилата, знаменитый вопрос, испортивший москвичей ("жилищный" или "квартирный"), библейские прообразы Воланда и Иешуа, а также точное расположение скамейки на Патриарших прудах.

Иногда по Булгакову даже проверяют совместимость с партнёром: встречаются истории, когда люди оценивают друг друга по отношению к "Мастеру и Маргарите". Писатель Александр Сегень рекомендует начинать знакомство с творчеством Булгакова с "Записок юного врача".

Ранее мы сообщили о том, что более 100 мероприятий запланированы в Петербурге к 200-летию Льва Толстого.

Фото: Pxhere