"Театральный роман" стал самым популярным произведением Булгакова у петербуржцев
Сегодня, 14:49
В пятницу, 15 мая, исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. К этой дате Яндекс Книги проанализировали поисковые запросы по произведениям писателя в разных городах России, а авторы Союза писателей России поделились мнением, почему интерес к "чертовщине" Булгакова не угасает. Об этом пишет "Петербурский дневник".

Выяснилось, что в Петербурге чаще всего ищут "Театральный роман", в Ростове-на-Дону –  "Морфий", в Волгограде –  "Роковые яйца". В Казани пользователи интересуются "Собачьим сердцем", в Челябинске –  "Записками юного врача", а в Москве –  "Белой гвардией" и "Дьяволиадой".

Среди популярных поисковых запросов –  порода кота Бегемота, кличка собаки Понтия Пилата, знаменитый вопрос, испортивший москвичей ("жилищный" или "квартирный"), библейские прообразы Воланда и Иешуа, а также точное расположение скамейки на Патриарших прудах.

Иногда по Булгакову даже проверяют совместимость с партнёром: встречаются истории, когда люди оценивают друг друга по отношению к "Мастеру и Маргарите". Писатель Александр Сегень рекомендует начинать знакомство с творчеством Булгакова с "Записок юного врача".

Ранее мы сообщили о том, что более 100 мероприятий запланированы в Петербурге к 200-летию Льва Толстого.

Фото: Pxhere

