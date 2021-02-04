В Музее городской скульптуры в Петербурге заработала выставка "Монументальный диалог"

В Государственном музее городской скульптуры открылась выставка "Монументальный диалог", в рамках которой представлены модели и уменьшенные копии памятников Петербурга. Об этом пишет 20 марта телеканал "Санкт-Петербург".

В частности, гостям показаны нереализованный проект памятника В. И. Ленину для площади Восстания и чугунный Медный всадник.

Это отливка Каслинского чугунно-литейного завода 1907 года, который специализировался на декоративном литье, в том числе на изготовлении уменьшенных копий знаменитых памятников. Они были востребованы, потому что была модной кабинетная скульптура. Вера Рытикова, хранитель фонда скульптуры музея

Кроме того, есть работы петербургских мастеров современности. Среди них, к примеру, композиция "Вдвоем" Антонины Фатхуллиной.

Ранее мы сообщили о том, что выставка об истории циркового искусства заработала в "Росфото". Экспозиция посвящена 100-летию зрелищного мастерства.

