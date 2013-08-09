Выставка об истории циркового искусства заработала в "Росфото"

Экспозиция посвящена 100-летию зрелищного мастерства: представлены 200 оригинальных снимков из собственных фондов и из собрания Музея циркового искусства.

В "Росфото" заработала выставка об истории циркового искусства, которая называется "Тот самый цирк". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 марта.

Экспозиция посвящена 100-летию зрелищного мастерства: представлены 200 оригинальных снимков из собственных фондов и из собрания Музея циркового искусства. На гостей смотрят Иван Поддубный, клоун Карандаш, Юрий Никулин, представители прославленной династии Запашных и другие укротители, клоуны, жонглеры, акробаты и канатоходцы.

Коллекции собирались не для того, чтобы их показывать, а они как бы показывают, как номера ставятся. И эта профессиональная фотография – она нас всегда в той или иной мере интересует: как работает фотограф в цирке, например. Игорь Лебедев, главный хранитель музейных предметов "Росфото"

