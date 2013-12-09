В Петербурге открывается выставка к 165-летию художника Императорских театров Константина Коровина

В Театральной библиотеке представят уникальные эскизы к знаменитым балетам и операм.

С 10 марта в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнёт работу выставка "„...Ему улыбались все краски мира". Константин Коровин. К 165-летию художника". Экспозиция представит эскизы к знаменитым спектаклям, созданные одним из ярчайших представителей русского импрессионизма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Константин Коровин (1861–1939) вошёл в историю не только как мастер станковой живописи, но и как реформатор русского театрально-декорационного искусства. В 1900 году его пригласили в Московские Императорские театры, а спустя несколько лет он начал оформлять спектакли и в Петербурге. Всего художник создал сценическое оформление для более чем 150 оперных и балетных постановок, соединив живописную свободу импрессионизма с декоративной традицией русского искусства.

Мы бережем память о деятелях искусства, чье творчество является гордостью России. Константин Коровин — знаковая фигура для отечественной живописи, петербургской сцены, истории нашего города. Новая выставка подчёркивает новаторскую роль художника, масштаб его личности. Живая память о таких людях – важный вклад в сохранение наследия, как и проводимая нами реставрация исторических зданий, пополнение фондов наших музеев или создание новых культурных площадок. Это часть масштабной работы в рамках одного из 10 приоритетов развития Петербурга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В эскизном фонде Театральной библиотеки хранится около 2400 листов эскизов Коровина к спектаклям. На выставке представят рабочие экземпляры костюмов и декораций к балетам "Аленький цветочек", "Конёк-Горбунок", "Спящая красавица", а также к опере-балету "Млада" и опере "Снегурочка". На некоторых листах сохранились автографы самого художника, режиссера Всеволода Мейерхольда, а также множественные пометы и резолюции.

Губернатор также напомнил, что Коровин занимал активную гражданскую позицию: в годы Первой мировой войны работал консультантом по маскировке в штабе русской армии, а после революции участвовал в сохранении памятников искусства и организовывал благотворительные аукционы.

Выставка будет работать с 10 марта по 27 апреля 2026 года в часы работы Театральной библиотеки. Вход свободный.

Фото: ВКонтакте / Театральная библиотека