Беглов назвал сроки открытия шести новых станций метро в Петербурге

Губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что станции метро "Богатырская" и "Каменка" Невско-Василеостровской линии планируется открыть в 2029 году, а четыре станции Красносельско-Калининской линии — в 2030 году. Развитие метрополитена входит в десятку приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года.

Важно, что мы точно знаем, где и как строить дальше. Развитие метрополитена — один из 10 приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу 10 станций. Из них три — "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская" — уже работают. Осталось ввести семь. На "зелёной", Невско-Василеостровской линии, это "Богатырская" и "Каменка". Их планируем ввести в 2029 году. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На "коричневой", Красносельско-Калининской линии, по его словам, будет запущен второй пусковой участок со станциями "Боровая", "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "синюю" линию на станцию "Московские ворота") и "Каретная". Они будут готовы в 2030 году.

Беглов напомнил, что на строительство метро в Петербурге на 2026–2028 годы предусмотрено 217 миллиардов рублей.

