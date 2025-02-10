Под Петербургом мужчина прикрепил петарду к окну бывшей жены и устроил взрыв

Пострадавших нет, задержанного арестовали на двое суток.

В полицию Кингисеппского района 3 апреля поступило сообщение о повреждении окна в квартире на первом этаже дома на проспекте Карла Маркса. Прибывшие на место сотрудники установили, что злоумышленник прикрепил к оконной раме петарду. После хлопка стекло разбилось, оконная конструкция оказалась повреждена, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили полицейские, произошедшее стало следствием конфликта с бывшей супругой, которая находилась в квартире. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. По горячим следам у дома № 6 по улице Воровского задержали подозреваемого — 35-летнего местного жителя.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Задержанный привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ и помещён под арест на двое суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere