В Тосно мужчина с восьмого этажа стрелял по прохожим из страйкбольного автомата

Возбуждено уголовное дело, стрелок задержан

Накануне, 2 апреля, в полицию Тосненского района поступило сообщение о том, что неизвестный ведёт стрельбу с балкона многоэтажного дома на проспекте Ленина. Прибывшие на место сотрудники задержали 49-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стрелял по прохожим из страйкбольного автомата, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что злоумышленник, находясь на балконе своей квартиры на восьмом этаже, из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов в сторону прохожих. К счастью, никто не пострадал. Страйкбольный автомат с магазином и шариками изъят и направлен на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

