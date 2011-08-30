У станции метро "Чернышевская" 19-летний парень ударил ножом подростка

Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован, нападавший задержан.

Вечером 3 апреля у станции метро "Чернышевская" в центре Петербурга 19-летний молодой человек нанёс ножевое ранение 15-летнему подростку. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о раненом подростке поступил в полицию поздним вечером. Очевидец сообщил, что у дома № 17 на Кирочной улице молодой человек с ножевым ранением просит о помощи. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 15-летнего подростка с ножевым ранением спины. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и отправили в специальное помещение для задержанных.

По предварительным данным, конфликт между молодыми людьми произошёл на почве личной неприязни. Злоумышленник ударил оппонента ножом в спину и скрылся. Орудие преступления изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

