В центре Петербурга росгвардейцы задержали подозреваемого в фиктивной прописке мигрантов

Мужчину "схватили" на Лиговском проспекте и передали полиции.

В Центральном районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 2 апреля обнаружили на Лиговском проспекте автомобиль Kia, объявленный в розыск. За рулём находился 36-летний мужчина, подозреваемый в фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером все дежурные наряды получили информацию о разыскиваемой иномарке. Автомобиль заметили на мосту Александра Невского — он двигался в сторону Невского проспекта. Вскоре росгвардейцы обнаружили машину на Лиговском проспекте и задержали водителя.

Задержанного доставили в 28-й отдел полиции, а затем передали сотрудникам УМВД по Выборгскому району для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области