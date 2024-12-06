В Кудрово пьяный посетитель разбил бутылку и ударил осколком охранника магазина в шею

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В полицию Всеволожского района 1 апреля поступило сообщение о том, что у дома № 21 по Европейскому проспекту в Кудрово один мужчина ранил другого осколком стекла. Прибывшие на место сотрудники задержали 55-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Основная часть: Установлено, что в помещении магазина между посетителем и охранником произошёл конфликт. Злоумышленник разбил бутылку и осколком нанёс удар в область шеи пострадавшего. 28-летний охранник был доставлен в больницу, его состояние оценивают как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

