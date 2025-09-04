Возбуждено уголовное дело после гибели девочки под колёсами каршеринга на Ирининском проспекте
4 апреля, 13:05
Водитель задержана, решается вопрос о мере пресечения.

Петербурга возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на двух несовершеннолетних. Днём 3 апреля у дома № 43 по Ирининскому проспекту 20-летняя водитель каршерингового автомобиля Exeed сбила двух сестёр, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, её семилетняя сестра госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обеих девочек экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти младшую не удалось.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что угонщика из Сланцев задержали после стрельбы по колёсам Volkswagen.

