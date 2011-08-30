Угонщика из Сланцев задержали после стрельбы по колёсам Volkswagen

Погоня закончилась тем, что иномарка врезалась в опору освещения.

Ночью в полицию Сланцев обратился 37-летний местный житель: от дома № 31 по улице Малопольской угнали его Volkswagen Tiguan. Спустя 20 минут экипаж ДПС обнаружил иномарку у дома № 1 по улице Автомобильной. Водитель на требование остановиться не отреагировал и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

После этого началась погоня — полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных — по колёсам. На пересечении улиц Лесной и Мира угнанная машина наехала на опору освещения. Водитель выскочил из салона и побежал.

Спустя некоторое время у дома № 36 по улице Лесной беглеца задержали сотрудники районной полиции. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 30-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На него также составлены административные протоколы за управление без прав, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти