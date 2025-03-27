В Горелово мужчина подорвал себя при варке страйкбольных гранат на кухне

В ночь на 4 апреля в жилом доме в Горелово прогремел взрыв. В квартире на пятом этаже ударной волной выбило окна и двери. Как выяснилось, 32-летний хозяин квартиры экспериментировал с наполнением для страйкбольных гранат — химическая реакция оказалась слишком сильной, сообщил 78.ru источник.

Мужчина варил на кухне смесь для страйкбольных снарядов. В какой-то момент произошёл взрыв. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу. Его жена находилась в квартире, но не пострадала. Имущество соседей также осталось невредимым.

По предварительным данным, мужчина состоит в клубе, занимающемся военной подготовкой: обращением с оружием, ориентированием, тактической медициной, выживанием в экстремальных условиях. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV