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В Тосненском районе женщина пострадала во время взрыва в доме
Сегодня, 9:32
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В Тосненском районе женщина пострадала во время взрыва в доме

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В жилище жительницы Ленобласти вспыхнула печь.

В Тосненском районе Ленобласти взорвалась печь в жилом доме. В результате случившегося пострадала женщина.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в деревне Сидорово в доме № 8. На место случившегося прибыли спасатели. Они эвакуировали владелицу дома и передали ее медикам. Сейчас женщина находится в центральной больнице города Тосно. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Выясняется информация о состоянии пострадавшей.

Ранее на Piter.tv: мать отравившегося малыша объяснила, почему он съел нейролептик.

Фото: Piter.tv

Теги: взорвалась печка, взрыв в доме, пострадала женщина, црб тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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