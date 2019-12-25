В Тосненском районе женщина пострадала во время взрыва в доме

В жилище жительницы Ленобласти вспыхнула печь.

В Тосненском районе Ленобласти взорвалась печь в жилом доме. В результате случившегося пострадала женщина.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в деревне Сидорово в доме № 8. На место случившегося прибыли спасатели. Они эвакуировали владелицу дома и передали ее медикам. Сейчас женщина находится в центральной больнице города Тосно.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Выясняется информация о состоянии пострадавшей.

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Фото: Piter.tv