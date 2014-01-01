  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мать отравившегося малыша объяснила, почему он съел нейролептик
Сегодня, 16:48
136
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мать отравившегося малыша объяснила, почему он съел нейролептик

0 0

По словам женщины, лекарства перепутал муж, так как дети "играли и носились". Когда он понял свою ошибку, сразу же позвонил в скорую.

Жизнь попавшего в больницу четырехмесячного сына жителей Тосненского района Ленобласти находится вне опасности. Подробности инцидента "Невским Новостям" рассказала мать пострадавшего.  Женщина опровергла изначальную версию о том, что таблетки перепутала она.

У нас трое детей, у среднего ребенка инвалидность. Младшему дается лекарство с железом, а второму – нейролептик, они почти одинаковые.

мама мальчика

По словам женщины, лекарства перепутал муж, так как дети "играли и носились". Когда он понял свою ошибку, сразу же позвонил в скорую. С супругов позднее взяли объяснение полицейские.

Сейчас малыш лежит в обычном отделении, откуда его должны выписать уже через пару дней. Мама мальчика отметила, что в крайне тяжелом состоянии ребенок не находился.

Фото: Piter.tv

Теги: нейролептик, отравление
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии