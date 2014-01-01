Мать отравившегося малыша объяснила, почему он съел нейролептик

По словам женщины, лекарства перепутал муж, так как дети "играли и носились". Когда он понял свою ошибку, сразу же позвонил в скорую.

Жизнь попавшего в больницу четырехмесячного сына жителей Тосненского района Ленобласти находится вне опасности. Подробности инцидента "Невским Новостям" рассказала мать пострадавшего. Женщина опровергла изначальную версию о том, что таблетки перепутала она.

У нас трое детей, у среднего ребенка инвалидность. Младшему дается лекарство с железом, а второму – нейролептик, они почти одинаковые. мама мальчика

По словам женщины, лекарства перепутал муж, так как дети "играли и носились". Когда он понял свою ошибку, сразу же позвонил в скорую. С супругов позднее взяли объяснение полицейские.

Сейчас малыш лежит в обычном отделении, откуда его должны выписать уже через пару дней. Мама мальчика отметила, что в крайне тяжелом состоянии ребенок не находился.

Фото: Piter.tv