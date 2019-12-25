Жительница Ленобласти перепутала таблетки и отравила 4-месячного сына

Медики диагностировали у ребенка острое пероральное отравление медикаментами.

В Тосненском районе Ленобласти четырехмесячный мальчик попал в реанимацию после того, как мать дала ему не те таблетки. Скорая забрала ребёнка ночью 2 сентября. Источник "Невских Новостей" сообщил, что женщина по невнимательности дала сыну опасные для него медикаменты.

Медики диагностировали у ребенка острое пероральное отравление медикаментами. Женщина пояснила, что перепутала лекарства.

Обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским. Врачи оказывают медицинскую помощь младенцу.

Ранее в Петербурге девятиклассник пришёл домой пьяный и с разрывом селезёнки.

Фото: Piter.tv