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Жительница Ленобласти перепутала таблетки и отравила 4-месячного сына
Сегодня, 12:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Ленобласти перепутала таблетки и отравила 4-месячного сына

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Медики диагностировали у ребенка острое пероральное отравление медикаментами.

В Тосненском районе Ленобласти четырехмесячный мальчик попал в реанимацию после того, как мать дала ему не те таблетки. Скорая забрала ребёнка ночью 2 сентября. Источник "Невских Новостей" сообщил, что женщина по невнимательности дала сыну опасные для него медикаменты. 

Медики диагностировали у ребенка острое пероральное отравление медикаментами. Женщина пояснила, что перепутала лекарства.

Обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским. Врачи оказывают медицинскую помощь младенцу.

Ранее в Петербурге девятиклассник пришёл домой пьяный и с разрывом селезёнки.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, младенец, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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