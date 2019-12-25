В Петербурге девятиклассник пришёл домой пьяный и с разрывом селезёнки

Видимых телесных повреждений на мальчике не было.

Девятиклассник вернулся домой в алкогольном опьянении и с разрывом селезёнки. Об этом стало известно Piter.tv.

В 02:30 30 августа из квартиры по Будапештской улице с токсическим действием этанола и разрывом селезёнки был госпитализирован девятиклассник. Молодой человек находился в тяжёлом состоянии.

Со слов матери, её сын пришёл домой около 02:00 с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно, и она вызвала бригаду скорой помощи. Видимых телесных повреждений на мальчике не было.

Обстоятельства устанавливаются. Семья не полная, на учете в ОДН не состоит.

Также в Кировске школьник попал в реанимацию с разрывом селезенки.

Фото: Piter.tv