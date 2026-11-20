Благодаря проекционному оборудованию и интерактивным технологиям школьники смогут изучать исторические события в современном формате.

В школе под номером 471 Выборгского района Санкт-Петербурга заработали студия документального кино "ВЗГЛЯД 471" и историко-патриотическое пространство "Этажи". Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на местного губернатора Александра Беглова. Чиновник пояснил, что оба проекта являются победителями инициативы "Твой бюджет в школах" в 2025 году и уже реализованы.

Известно, что студия "ВЗГЛЯД 471" позволит детям познакомиться с основами кинопроизводства и попробовать себя в роли режиссеров, операторов, сценаристов и монтажеров. Школьники смогут создавать документальные фильмы, репортажи и прочие медиапроекты. Первой крупной работой для такой студии стал фильм "Осиновая Роща". Материал посвящен более чем 500-летней истории земли, на которой расположено учебное учреждение. Для просмотра готовых работ в здании оборудовали специальный зал с большим светодиодным экраном.

Второй проект представляет из себя историко-патриотическое пространство "Этажи". Он объединил в себе несколько тематических зон, посвященных истории страны, города и района Северной столицы России. В зале "Патриот" посетителям рассказывают о специальной военной операции (СВО), зал "Истории" с "Лентой времени" знакомит гостей с событиями Ленинградской битвы, а пространство "Культуры и искусства" посвящено культурному наследию российского региона.

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Фото: Макс / Александр Беглов