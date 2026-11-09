В Москве школьник распылил перцовый баллончик в метро

Ведется дело по статье за хулиганство.

Девятиклассник на территории столичного метрополитена распылил перцовый баллончик в сторону сделавшего ему замечание пассажира. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения в вагоне подземного состава. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Сотрудники полиции в Москве установили личность нарушителя общественного спокойствия. Юноша был пойман на станции "Нижегородская". Известно, что 15-летний подросток передан в следственные органы. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ за хулиганство.

В перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская" девятиклассник распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, сделавшего ему замечание. пресс-служба главка МВД по Москве

Молодые люди распылили перцовку в лицо девушке в центре Петербурга.

Фото: Макс / Официальный канал ГУ МВД России по Москве