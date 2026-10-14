Молодые люди распылили перцовку в лицо девушке в центре Петербурга

Задержанные 22 лет привлекались к уголовной и административной ответственности.

Росгвардейцы Центрального района задержали правонарушителей, распыливших перцовый газ в лицо девушке. От госпитализации она отказалась, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 12 октября на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова. Изначально отношения выясняли две горожанки. Одна из них пришла на встречу вместе с двумя знакомыми, которые и напали на 21-летнюю потерпевшую. На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны и скорой медицинской помощи.

Задержанные 22 лет привлекались к уголовной и административной ответственности. Их доставили в отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: жестокое избиение мужчины на набережной канала Грибоедова обернулось уголовным делом. Пострадавшего срочно перевели в отделение реанимации.

Видео: пресс-служба Росгвардии