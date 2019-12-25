Жестокое избиение мужчины на набережной канала Грибоедова обернулось уголовным делом

Пострадавшего срочно перевели в отделение реанимации.

В Петербурге задержали мужчину, избившего оппонента в ходе конфликта.

Как рассказали в МВД России, 10 октября в полицию Центрального района обратился 26-летний житель поселка Стеклянный, заявивший о том, что на набережной канала Грибоедова на него напал неизвестный. Ему диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом височной кости. Пострадавшего срочно перевели в отделение реанимации.

Накануне на улице Чехова поймали 23-летнего рецидивиста, которого привлекали к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: мигранта будут судить в Петербурге за смертельное избиение знакомого. Причиной ссоры стал отказ потерпевшего возвращать долг.

Фото: Piter.TV